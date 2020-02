IT Link : 18,5% de croissance organique en 2019

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe IT Link enregistre une croissance record de son chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année 2019. Il dépasse l'objectif des 50 ME pour atteindre 51,97 ME, en hausse organique de +18,5% par rapport à l'année 2018.

Le chiffre d'affaires du 4e trimestre affiche une croissance de +18,4%. Il s'agit du 5e trimestre consécutif de croissance à 2 chiffres pour le Groupe.

Les ventes de solutions (forfait et licences) affichent une croissance annuelle de +2,8% par rapport à 2018. Les prestations au forfait maintiennent un niveau de croissance annuel à +9,1%. L'activité vente de licences reste globalement en retrait sur l'exercice 2019 malgré un rebond au dernier trimestre.

Au 31 décembre, l'effectif du Groupe est de 664 collaborateurs, soit 100 collaborateurs supplémentaires en un an (+17,7%).

Perspectives 2020

L'année 2019, a permis de confirmer le succès du positionnement du Groupe dans un contexte de croissance des activités autour du "tout connecté". Sur le 1er semestre 2020, le succès de la dynamique commerciale doit permettre de maintenir une croissance supérieure à 10%.

IT Link publiera ses résultats annuels de l'exercice 2019, le 31 mars 2020 après Bourse.