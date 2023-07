ISPD : reste positif sur l'évolution de son activité en 2023

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2023, ISPD réalise un chiffre d'affaires net consolidé de 57,6 millions d'euros, soit une croissance de +27% par rapport au 1er semestre 2022 (45,3 ME).

L'augmentation de la part de la zone Amériques aux dépens de l'Europe traduit la forte augmentation des investissements publicitaires et le succès du développement commercial des filiales du groupe aux USA, au Mexique, en Colombie et au Chili. La répartition du chiffre d'affaires pro forma par marché est désormais : USA 55% (49% au S1 2022), Amérique latine 32% (31% au S1 2022), Europe 13% (20% au S1 2022).

La croissance reste portée par les services de Digital Media Trading (+23% à 53,4 ME) dont l'efficacité génère des budgets de plus en plus importants de la part des annonceurs. Les activités de Technologie et Services Marketing Reprise se reprennent (+13% à 7 ME), notamment grâce à la conquête de nouveaux comptes en Espagne. ISPD observe un retrait marqué des activités Publishing (-22% à 2,3 ME) qui sont sur des segments de marché peu porteurs en Europe.

Perspectives

"Dans un marché mondial de la publicité digitale désormais mature, ISPD continue d'afficher des taux de croissance élevés grâce à l'efficacité de ses solutions de marketing cognitif. Notre empreinte forte sur les marchés américains, particulièrement dynamiques, contribue également à notre forte croissance", commente Andrea Monge, CEO d'ISPD.

Aussi avec les bonnes performances du semestre écoulé, ISPD confirme la pertinence de son offre et le potentiel de son implantation géographique.

Le groupe reste positif sur l'évolution de son activité en 2023.