(Boursier.com) — ISPD publie des résultats 2021 en forte progression. L'EBE ressort ainsi en hausse de 50% à 6,3 ME, le résultat d'exploitation grimpe de 155% à 5,1 ME. La trésorerie nette est de 10,5 ME (hors IFRS 16).

La forte croissance de l'activité en 2021 a surtout été portée par les services de Digital Media Trading (+82% à 115,9 ME en pro forma), favorisés par un contexte de reprise et de confiance retrouvée chez les annonceurs. Les offres marketing d'affiliation (+20% à 7,3 ME) ont également connu un fort dynamisme, malgré la lenteur de la reprise du secteur de l'hôtellerie - l'un des principaux segments adressés par la division. La reprise a été plus lente en Europe, ce qui s'est notamment traduit par une baisse des revenus de la division Technologie et Services Marketing de 18%, à 16,5 millions d'euros. Le marché espagnol, en particulier, est en train de réaligner son offre pour mieux répondre à l'évolution des besoins des clients.

L'acquisition de Happyfication au quatrième trimestre a apporté une contribution significative à la planification stratégique et aux services médias d'ISPD, qui a permis de générer de meilleurs résultats pour les clients et de rationaliser les opérations.

D'un point de vue géographique, les États-Unis et l'Amérique Latine ont connu une forte reprise depuis 2020, et représentent 80% des revenus du Groupe.

Résultats en forte progression

Dans un but de comparabilité, l'analyse des résultats se base sur les indicateurs financiers pro forma, intégrant pour 2020 Rebold à partir du 1er janvier. Pour 2021, le chiffre d'affaires pro forma réintègre les ventes d'espace publicitaire au Mexique, qui ont été facturées aux clients directement par les médias depuis l'instauration de la nouvelle loi sur la transparence publicitaire.

L'évolution du taux de marge brute, qui passe de 47% à 38% est liée aux poids des activités de Digital Media Trading, qui représentent en 2021 95% du chiffre d'affaires consolidé, contre 71% en 2020. La marge brute progresse néanmoins de 9% en pro forma, témoignant de la maîtrise des marges sur l'ensemble du portefeuille d'activités.

L'EBE 2021 s'inscrit à 6,3 ME, soit une hausse pro forma de 50%. Cette progression s'explique par la réorganisation des effectifs dans la nouvelle configuration du groupe et à l'évolution du mix d'activités. L'effectif pro forma moyen passe ainsi de 497 en 2020 à 442 en 2021.

Le groupe n'étant plus impacté ni par les charges exceptionnelles de réorganisation passées en 2019 et 2020, ni par les dépréciations d'actifs enregistrées en 2020, le résultat d'exploitation 2021 s'élève à 5,1 ME, en hausse de 155% et le résultat net à 5,4 ME.

Free cash flow de 8,8 ME et trésorerie nette de 10,5 ME

La trésorerie générée par les opérations s'est élevée à 11,3 ME en 2021, contre 2,5 ME en 2020. Avec des flux d'investissement de 2,5 M, qui intègrent notamment l'acquisition d'actions propres pour 0,6 ME, le free cash-flow généré en 2021 est de 8,8 ME. Après des remboursements d'emprunt pour 1,4 ME et des effest de change positif de 0,8 ME, la variation de trésorerie 2021 est de +11 ME, ce qui amène la trésorerie disponible à 20,1 ME au 31.12.2021.

Retraité de la dette financière de 9,6 ME (hors impact IFRS 16, pour 1,2 ME), la trésorerie nette à fin 2021 s'élève donc à 10,5 ME, à comparer à une dette financière nette de 0,2 ME à fin 2020.

"De nouvelles opportunités sont apparues en 2021 qui ont permis à ISPD Network de se redresser fortement au second semestre et d'afficher sur l'ensemble de l'année de très bons résultats" a déclaré Andrea Monge, CEO d'ISPD. "Grâce à notre solidité financière, à la diversité de nos produits, aux investissements réalisés au cours des exercices précédents et aux processus d'intégration menés, nous envisageons de renforcer notre leadership et de continuer à gagner des parts de marché."