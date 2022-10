ISPD Network ne fait pas de prévisions pour 2023

(Boursier.com) — Dans la continuité la tendance de l'exercice 2021, ISPD a publié un chiffre d'affaires net consolidé de 45,3 millions d'euros pour le 1er semestre 2022, et de 56,9 ME sur une base pro forma pour le 1er semestre 2022, soit une croissance de +26% par rapport au 1er semestre 2021. ISPD Network précise que le chiffre d'affaires pro forma 2022 intègre les ventes d'espace publicitaire au Mexique, qui sont facturées aux clients directement par les médias selon la loi sur la transparence publicitaire. Les principaux leviers de croissance en 2022 ont été l'accélération du marché sud-américain et le développement global des activités de Digital Media Trading.

Afin d'accompagner la croissance et l'évolution de l'offre vers des services à plus grande valeur ajoutée, ISPD a élargi ses effectifs. Ils passent de 466 en 2021 à 486 personnes au 1er semestre 2022. Conséquence de ces investissements structurants pour la croissance à venir, l'EBE sur le semestre s'inscrit à 2,4 ME, en baisse de 0,1 ME (-4%) par rapport à l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation du 1er semestre 2022 s'élève à 1,3 ME ((1,5 ME au 1er semestre 2021). Après une charge d'impôt proche de zéro, le résultat net consolidé part du groupe est de 1,1 ME.

Situation financière

Au 30 juin 2022, les capitaux propres s'élèvent à 4,1 ME et la dette nette à 3,8 ME. Le Groupe détient une trésorerie de 10,7 ME et une dette financière de 14,5 ME (dont 2 ME liés au engagements locatifs IFRS 16). La réduction de la trésorerie sur le semestre (-10 ME) s'explique par l'évolution du poste fournisseurs, liée à la saisonnalité et en ligne avec les chiffres de juin 2021.

Perspectives

Compte tenu de la saisonnalité de son domaine d'activité, ISPD anticipe au 2e semestre un niveau d'activité en hausse avec une structure de coût équivalente, donc potentiellement une amélioration des performances financières sur l'année 2022.

Compte tenu de l'incertitude du contexte géopolitique et macroéconomique, les perspectives pour 2023 restent indéterminées.

En séance, dans un marché toujours chahuté, ISPD Network recule de 1,45% à 4,08 euros