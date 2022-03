ISPD : le chiffre d'affaires croît de 36% en 2021

(Boursier.com) — En 2021, ISPD réalise un chiffre d'affaires net consolidé de 105,7 millions d'euros et de 121,7 ME sur une base pro forma, soit une augmentation annuelle de 36%.

ISPD a connu une année de forte croissance, portée par sa division Digital Media Trading à travers le monde. "Nous avons connu une année 2021 très forte, grâce à une demande soutenue pour nos services de marketing digital, médias, contenus et e-commerce. Les performances de l'année ont accéléré notre plan de croissance", a déclaré Andrea Monge, CEO d'ISPD. "Le déploiement de la vaccination à travers le monde a redonné à nos clients de la confiance et de nouvelles perspectives dans leur besoin de transformation numérique. Dans une période où les marques évaluent les moyens d'atteindre les consommateurs et d'accélérer leur empreinte digitale, nous avons constaté une augmentation de la demande de conseil en marketing digital, de services d'achat médias et d'accompagnement des stratégies d'e-commerce sur tous les marchés où nous sommes présents".

Perspectives

ISPD s'attend à une amélioration significative des résultats de 2021, qui seront présentés le 28 avril pour coïncider avec la présentation du plan stratégique du Groupe et le lancement de sa nouvelle identité de marque.