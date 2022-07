ISPD : 26% de croissance pro forma de l'activité au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, le chiffre d'affaires net consolidé de ISPD s'établit à 45,3 millions d'euros et 56,9 ME sur une base pro forma, soit une croissance de +26% par rapport au 1er semestre 2021.

Au 1er semestre 2022, le chiffre d'affaires net consolidé de ISPD s'établit à 45,3 millions d'euros et 56,9 ME sur une base pro forma, soit une croissance de 26% par rapport au 1er semestre 2021. La croissance de l'activité est portée, comme en 2021, par les services de Digital Media Trading (51,7 ME en pro forma). Les divisions Publishing (-6% à 2,9 ME) et Technologie et Services Marketing (-10% à 6,2 ME) se stabilisent avec la reprise des activités en Europe.

Perspectives

En dépit du contexte politico-économique, du manque de visibilité et de l'incertitude qu'il engendre, ISPD ne perçoit pas à ce jour de changements substantiels dans l'évolution de ses activités pour le second semestre.