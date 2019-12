ISKN a choisi la technologie sans-contact de Paragon ID pour tori

ISKN a choisi la technologie sans-contact de Paragon ID pour tori









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ISKN a choisi la technologie sans-contact de Paragon ID pour tori, une nouvelle plateforme ludique et éducative dédiée au développement des enfants, lancée avec Bandai Namco.

Au coeur de ce projet se trouve une vision partagée entre les équipes ISKN, STMicroelectronics et Paragon ID, de promouvoir les solutions qui allient physique et digital pour proposer des expériences d'Interaction Augmentée.

Concrètement, tori est une plateforme à 360o dédiée au développement de l'enfant qui s'appuie sur un nouveau type d'interaction avec le monde numérique, mêlant physique et digital. toriTM constitue ainsi une toute nouvelle expérience de pédagogie active, basée sur le plaisir d'apprendre.

Pour créer cette plate-forme innovante, ISKN a complété son expertise "coeur", basée sur 60 ans de 'R&D' en magnétométrie au sein du CEA LETI, avec le savoir-faire NFC de Paragon ID. Cette association est à l'origine de l'expérience "mirror play" qui permet à l'enfant de reproduire dans le monde numérique (à l'écran) l'accessoire de navigation/d'interaction (vaisseau spatial en carton personnalisé, catapulte, baguette magique, etc.) de ses aventures ludo-éducatives en version "Interaction Augmentée".

La conception et le développement de ce jeu avec les équipes ISKN ont été l'occasion pour Paragon ID d'élargir les champs applicatifs de ses savoir-faire, et de contribuer avec ISKN à la matérialisation d'une technologie disruptive et innovante qui associe - au lieu d'opposer - les expériences physiques et numériques.

Clem Garvey, Directeur général de Paragon ID, déclare : "Nous sommes fiers de travailler en étroite collaboration avec ISKN, STMicroelectronics et d'autres acteurs convaincus de notre capacité à associer des expériences physiques et digitales pour créer des "Interactions Augmentées". La plateforme tori est l'un des exemples de la richesse qui se crée quand les mondes physiques et digitaux se réunissent dans une telle interaction. Au cours de l'année à venir, nous sommes impatients de voir naître plusieurs autres applications issues de cette technologie grâce aux compétences créatives au sein d'ISKN."