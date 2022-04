IRD Nord Pas de Calais : nette amélioration des bénéfices en 2021

(Boursier.com) — Au 31 décembre, les produits opérationnels consolidés de IRD Nord Pas de Calais sont en forte augmentation à 34,58 millions d'euros (26,49 ME en 2020). Cette variation provient essentiellement d'une revalorisation importante du portefeuille de capital développement alors que le chiffre d'affaires se monte à 13,94 ME (16,64 ME en 2020).

Le résultat opérationnel s'élève à 21,59 ME (13,28 ME au 31 décembre 2020). Le résultat courant s'établit à 19,77 ME.

Le résultat consolidé s'élève à 20,29 ME, dont une part des propriétaires de la société à 15,55 ME. Le résultat net était de 10,3 ME en 2020.

Le total du bilan s'élevait, au 31 décembre 2021, à 367,32 ME.

Assemblée générale et dividende

Une assemblée générale ordinaire sera convoquée le 21 juin 2022 à 14h30.

En raison des dispositions prises par les autorités par suite de la pandémie de COVID 19, les modalités d'organisation de l'Assemblée générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. En conséquence, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée générale sur le site internet de la société.

Compte tenu des résultats 2021, le Conseil propose à l'Assemblée générale de distribuer un dividende de 1,04 euro par action, soit une distribution de 3.019.403,92 euros.

Concernant les mandataires sociaux, le Conseil propose ratifier la cooptation de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France. Il propose également de remplacer le Cabinet de Commissariat aux comptes Aequitas, dont le mandat est à terme par le Cabinet Grant Thornton.