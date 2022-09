IRD Nord Pas de Calais : les résultats baissent au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, le groupe IRD Nord Pas de Calais enregistre un chiffre d'affaires de 13,46 millions d'euros. Le résultat opérationnel s'établit à 10,07 ME (11,7 ME un an plus tôt).

Le résultat net consolidé groupe au 1er semestre 2022 ressort à 8,72 ME (10,85 ME un an plus tôt), dont 6,10 ME part du groupe et 2,62 ME part des minoritaires.

Le total de bilan consolidé au 30 juin 2022 s'élève à 368 ME et les capitaux propres à 207 ME, dont 128 ME de capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société.