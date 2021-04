IRD Nord Pas de Calais : 10 ME de bénéfices et retour du dividende

IRD Nord Pas de Calais : 10 ME de bénéfices et retour du dividende









Crédit photo © Boursier.com

(Boursier.com) — Les produits opérationnels consolidés de Groupe IRD Nord Pas de Calais sont en diminution. La diminution du chiffre d'affaires à 16,64 millions d'euros (20,78 ME un an plus tôt) provient pour l'essentiel de la fin de la commercialisation des terrains du programme sur la commune d'Herlies en 2019.

Le résultat opérationnel s'élève à 13,28 ME et le résultat courant à 11,21 ME. Le résultat consolidé s'élève à 10,30 ME (8,97 ME au 31 décembre 2019), dont part des propriétaires de la société 6,41 ME soit stable par rapport à 2019.

Le total du bilan s'élevait au 31 décembre 2020 à 348,46 ME.

Dividende

Une Assemblée générale ordinaire sera convoquée en présentiel le 22 juin à 14h30. En raison des dispositions prises par les autorités par suite de la pandémie de COVID 19, les modalités d'organisation de l'assemblée générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux.

Cependant, compte tenu des résultats 2020 et malgré une situation économique qui impose de maintenir une grande vigilance, le Conseil propose de distribuer un dividende de 1,04 euro par action, soit une distribution de 3.019.403,92 euros.

Il est rappelé qu'un effort avait été consenti par les actionnaires au titre de l'exercice 2019 puisqu'il n'avait pas été distribué de dividende.