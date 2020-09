IRD Nord Pas de Calais : 1,42 ME de bénéfices au 1er semestre 2020

(Boursier.com) — Comme toutes les entreprises, le groupe IRD Nord Pas de Calais a été impacté par la crise sanitaire COVID 19. Les impacts de cette crise sur les actifs sous gestion, participations dans des entreprises ou immeubles, ainsi que sur l'activité et les résultats 2020 du Groupe IRD, de ses filiales ou des fonds ou foncières dont il est actionnaire ou souscripteur, sont à ce stade difficiles à identifier et à quantifier.

Le Groupe IRD et ses filiales ont cependant pris les dispositions pour préserver leur trésorerie, leur capacité de poursuite de leur développement et la valorisation de leurs actifs. Les contacts réguliers avec l'ensemble des participations des fonds sous gestion ou animation dont le Groupe IRD est actionnaire ainsi qu'avec l'ensemble des locataires des immeubles ou ceux des foncières dont le Groupe IRD est associé, ont permis de mettre en oeuvre des plans d'action pour préserver au mieux la qualité de ces actifs.

Le résultat consolidé groupe au 1er semestre 2020 s'établit à 1,42 millions d'euros, dont -250 kE de résultat des propriétaires de la société et 1,67 ME aux participations ne donnant pas le contrôle.

Dans le détail, la contribution du Pôle Capital Investissement au résultat global consolidé est de -3,21 ME. Cette contribution intègre une nécessaire prudence sur la valorisation et la liquidité des participations au regard des incertitudes économiques consécutives à la crise sanitaire. En revanche, au 30 juin 2020, peu de défaillances d'entreprises avaient été constatées.

Les concours versés sur les fonds sous gestion sont restés stables ; 15 dossiers ont été agréés et 12 ont été versés. Les investissements des fonds sou gestion se sont élevés à 4,1 ME (2,5 ME au 1er semestre 2019). 16 sorties ont été réalisées contre 9 au 1er semestre 2019.

La contribution du Pôle Immobilier d'entreprise au résultat consolidé est de 5,73 ME. Le montant brut global des opérations immobilières en portefeuille s'élève à 297,7 ME.

La contribution du Pôle Conseil au résultat consolidé est de -208 kE

Le total de bilan consolidé de Groupe IRD au 30 juin s'élève à 352,4 ME. Les capitaux propres sont de 179,3 ME, dont 104,7 ME de capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société.