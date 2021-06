IRD Nord Pas de Calais : 1,04 euro de dividende

IRD Nord Pas de Calais : 1,04 euro de dividende









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Lors de l'Assemblée générale du Groupe IRD Nord Pas de Calais qui s'est réunie le 22 juin, 11 actionnaires présents ou représentés réunissaient 2.533.623 actions, soit 87,55% des actions ayant droit de vote.

L'ensemble des résolutions proposées au vote des actionnaires a été adopté.

Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires ont approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés clos au 31 décembre 2020 faisant apparaître un bénéfice net comptable de 2.204.379,14 euros et un bénéfice net consolidé de 10,301 ME, dont 6,410 ME de résultat des propriétaires de la société.

L'Assemblée a notamment adopté la résolution d'affectation du résultat et consécutivement, la distribution de 3.019.403,92 euros, soit 1,04 euro par action, au titre du résultat de l'exercice 2020.

Les actionnaires ont aussi approuvé les cooptations de Blandine Pessin-Bazil et de Caroline Poissonnier-Bryla en tant qu'administratrices. Les mandats d'administrateurs de Isabelle de Graeve-Hottebart, Odile d'Hont-Maudens, GPI - Cité des Entreprises, Gipel, Holding Malakoff Humanis et UITH ont été renouvelés.