IQVIA bat le consensus à Wall Street

(Boursier.com) — IQVIA , le leader américain de la recherche clinique et de la donnée de santé, a annoncé pour son quatrième trimestre des revenus totalisant 3,74 milliards de dollars, un bénéfice net GAAP de 227 millions de dollars et un Ebitda ajusté de 920 millions de dollars. Le bénéfice ajusté dilué par action a été de 2,78$ sur la période. Le consensus était de 2,76$ de bpa ajusté pour 3,71 milliards de dollars de revenus. Sur l'exercice, les revenus ont totalisé 14,41 milliards de dollars, pour un bénéfice net de 1,09 milliard en GAAP et un Ebitda ajusté de 3,35 milliards de dollars. Les réservations trimestrielles de Solutions R&D atteignent plus de 3,1 milliards de dollars, représentant un ratio de commandes sur facturations de 1,51x. Le carnet de commandes de solutions R&D, de 27,2 milliards de dollars, a augmenté de 9,6% en glissement annuel et de 11,6% hors impact des taux de change.