Ipsos : vive hausse

Crédit photo © Ipsos

(Boursier.com) — En tête du SBF120 Ipsos grimpe de 4% à 29 euros, sur un plus haut de 15 mois. Le groupe a annoncé la signature d'un accord de collaboration avec l'agence de marketing stratégique Alchemy-RX, spécialiste de la croissance organique. Cette collaboration, initialement centrée sur le marché américain, permettra à Ipsos et Alchemy-RX d'apporter leur expertise mutuelle à leurs clients existants et potentiels. Aucun détail financier n'a filtré.