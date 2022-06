Ipsos vise une croissance organique comprise entre 5 et 7% par an sur 2023-2025

En amont d'une journée investisseurs organisée ce jour, Ipsos dévoile sa feuille de route pour les quatre prochaines années. Le spécialiste des études de marché et des sondages d'opinion confirme ses prévisions pour 2022 et indique viser une croissance organique comprise entre 5 et 7% par an sur 2023-2025 avec pour objectif un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros d'ici 2025 (y compris les acquisitions). La marge opérationnelle est attendue supérieure à 13% en fin de période et à 15% sur le long terme.

Pour parvenir à ses fins, le groupe compte augmenter significativement ses effectifs dans la data science et la technologie, passant de 1.500 à 2.000 en 2025, investir entre 100 et 200 millions d'euros par an pour des acquisitions de spécialités, ou encore doubler ses investissements dans l'analyse de données, la technologie et les panels de haute qualité (Knowledge Panels).

Les actionnaires ne sont pas oubliés puisque Ipsos table sur une politique de dividendes constante (entre 25% et 30% du BPA ajusté) et sur le lancement d'un nouveau plan de rachat d'actions (en complément du programme de rachat récurrent mis en place pour compenser la dilution des paiements en actions aux managers et aux salariés), soit jusqu'à 2% du capital par an, en fonction des conditions du marché.

Didier Truchot, Président du Conseil d'administration, commente: "le plan de croissance présenté aujourd'hui s'inscrit dans la continuité du programme entamé en 2018 pour transformer le groupe. Il nous permet d'accroître notre création de valeur actionnariale. La performance réalisée au cours des deux dernières années, pendant la pandémie, a montré la pertinence de notre positionnement, la résilience de notre modèle et l'engagement indéfectible de nos équipes. Ben Page, notre nouveau Directeur Général, peut compter sur le soutien total du conseil d'administration dans la mise en oeuvre de ce plan de croissance accélérée. Notre gouvernance renouvelée soutiendra le développement d'Ipsos et lui permettra de continuer à investir dans les gens et dans la technologie afin de renforcer son leadership et de créer de la valeur pour ses clients, ses employés et ses actionnaire".