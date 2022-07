Ipsos vise un niveau de marge opérationnelle comparable à celui de 2021

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, le chiffre d'affaires d'Ipsos s'établit à 1,122 milliard d'euros, en croissance de +12,9%, dont 6,9% de croissance organique, 5,4% d'effet change lié à la dépréciation de l'euro et 0,7% d'effets de périmètre. La croissance organique sous-jacente s'élève à 10,6%, une fois corrigée de l'effet temporaire des contrats Covid conclus avec certains gouvernements occidentaux pendant la pandémie, et net des études qui n'avaient pas pu être réalisées pour des raisons sanitaires et ont repris depuis.

Au 2e trimestre, la croissance s'établit à 8,9%, dont 2,1% organique. Hors effet Covid, la croissance organique du 2e trimestre est de 7,7%. Elle "reflète la solidité du modèle d'Ipsos, dans un contexte compliqué par des évènements extérieurs tels que la guerre en Ukraine et l'effet des nouveaux confinements en Chine et alors même les excellents résultats du 2e trimestre 2021 conduisent à un effet de base défavorable", explique Ipsos.

La marge brute (qui se calcule en retranchant du chiffre d'affaires des coûts directs variables et externes liés à l'exécution des contrats) progresse de 120 points de base à 65,9% (64,7% au 1er semestre 2021). Au total, la marge opérationnelle du Groupe s'établit à 11,3% au 1er semestre 2022.

Le résultat net, part du Groupe, ressort à 85 millions d'euros (72 ME au 1er semestre 2021), en croissance de 18,8%.

Le résultat net ajusté, part du Groupe, qui est l'indicateur pertinent et constant utilisé pour la mesure de la performance, est également en hausse à 98 ME (81 ME l'année dernière à la même période), en croissance de 19,8%.

Structure financière

La capacité d'autofinancement s'établit à 172 ME (150 ME au 1er semestre 2021). Les capitaux propres s'établissent à 1,440 MdE au 30 juin 2022 (1,342 MdE au 31 décembre 2021).

Les dettes financières nettes s'élèvent à 154 ME, en baisse par rapport au 31 décembre 2021 (180 ME) et au 30 juin 2021 (272 ME). Le ratio d'endettement net diminue à 10,7% (13,4% au 31 décembre 2021 et 22,7% au 30 juin 2021). Le ratio de levier (calculé hors impact IFRS16), s'établit à 0,4 fois l'EBE (0,5 fois au 31 décembre 2021).

La trésorerie d'Ipsos au 30 juin se monte à 338 ME (298 ME au 31 décembre 2021 et 301 ME au 30 juin 2021). Le Groupe dispose par ailleurs de plus de 250 ME de lignes de crédit à plus d'un an, lui permettant de faire face à ses échéances de dette de 2022 et 2023 qui s'élèvent à 107 ME.

Perspectives

Au-delà des résultats de ce 1er semestre, le carnet de commande à fin juin reste solide, en croissance de +14% dont 8% en organique. "Nous sommes donc confiants dans notre capacité à réaliser une croissance organique de plus de 5% cette année et à atteindre un niveau de marge opérationnelle comparable à celui de l'année dernière, qui s'élevait à 12,9%", indique le management.