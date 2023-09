Ipsos : un "warning" sans grande surprise ?

(Boursier.com) — Ipsos recule de 1,5% à 45,35 euros ce jeudi, alors que le groupe poursuit sa croissance, mais à un rythme plus modéré que prévu pour 2023. Le groupe vise désormais une croissance organique comprise entre 3% et 4%, contre "autour de 5%" annoncé en début d'année.

Cette révision s'explique, pour l'essentiel, par la persistance de vents contraires déjà évoqués dans les précédents communiqués financiers :

-En premier lieu, l'activité des grands clients de la Tech ne s'est pas redressée pendant l'été. Après une croissance exceptionnelle pendant la pandémie, ces clients connaissent depuis l'automne 2022 une période d'incertitudes. Malgré un retour à des niveaux d'activité prépandémiques, ils restent des clients majeurs d'Ipsos. Par ailleurs, de nouvelles opportunités liées à l'intelligence artificielle générative se présentent.

Si notre activité en Amérique du Nord sera impactée par le secteur de la Tech et inférieure à nos attentes, nous anticipons néanmoins une croissance positive du chiffre d'affaires dans cette zone pour 2023.

-En Chine, l'activité est restée stable en juillet et août et se révèle inférieure à nos attentes, reflétant les difficultés plus globales de l'économie chinoise.

"La révision de nos perspectives de croissance pour 2023 résulte donc de facteurs défavorables temporaires et identifiés" explique la direction du groupe qui précise que la croissance organique du revenu sera en nette amélioration au troisième trimestre et significativement supérieure à 5% au deuxième semestre.

"L'accélération du revenu au second semestre ainsi que le plein effet de la prudence dont nous avons fait preuve dès le début de l'année sur la maîtrise des coûts opérationnels conduiront, comme attendu, à une amélioration très significative de la marge opérationnelle au second semestre par rapport au premier semestre. Nous confirmons ainsi notre objectif de marge opérationnelle pour 2023 autour de 13%".

Une analyse plus précise de l'activité du groupe sera communiquée lors de la publication du chiffre d'affaires du 3e trimestre le 26 octobre...

Portzamparc n'est pas vraiment surpris par ce "sales warning" après les incertitudes déjà évoquées. L'analyste ne change pas ses projections de marge opérationnelle à 12,9%, mais révise en baisse ses attentes de croissance organique de 4,5 à 3,5%. De quoi malgré tout rester à l'achat en visant un cours de 64 euros.