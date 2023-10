Ipsos se renforce sur le marché automobile nord-américain

(Boursier.com) — Ipsos acquiert 'New Vehicle Customer Study', le plus important et le plus ancien programme d'études syndiquées d'InMoment dans le secteur de l'automobile en Amérique du Nord.

New Vehicle Customer Study porte sur le comportement des acheteurs automobile aux Etats-Unis et au Canada. Il fournit aux principaux acteurs de cette industrie des analyses détaillées sur les raisons d'achat et de préférence des consommateurs, ainsi que l'évaluation de leur expérience avec leur véhicule neuf. Il s'agit du programme d'études de référence pour l'industrie, utilisé par des centaines de professionnels du secteur pour alimenter leurs stratégies marketing et de développement produit.

Cette acquisition renforce l'investissement d'Ipsos dans les plateformes technologiques de reporting et d'intégration de données alors que le Groupe fournit déjà des programmes similaires dans 20 marchés.