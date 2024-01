Ipsos se renforce dans les études pour le secteur public

(Boursier.com) — Le groupe d'études de marché et de sondages d'opinion Ipsos a annoncé l'acquisition d'I&O Research, la plus grande entreprise d'études pour le secteur public aux Pays-Bas.

" Fondée en 1996, I&O Research a établi de solides relations avec ses clients à tous niveaux des administrations publiques, des institutions et des ONG. Réputée pour son expertise en matière d'enquêtes sociales et politiques, l'entreprise dispose d'importantes capacités de production et d'analyses de données, et d'un large panel ", présente Ipsos.

La combinaison des deux équipes regroupera 250 professionnels et opérera sous la marque Ipsos I&O. Le groupe estime que cette organisation va générer de nouvelles opportunités commerciales pour les gouvernements et les institutions internationales comme la Communauté Européenne, les Pays-Bas se positionnant comme le cinquième plus grand marché d'études en Europe.