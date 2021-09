Ipsos : sans réaction

(Boursier.com) — Ipsos reste stable sur les 41 euros ce jeudi, alors que le groupe a annoncé avoir conclu un accord pour l'acquisition d'Infotools, éditeur de logiciels et de services numériques de premier plan spécialisé dans l'harmonisation, l'analyse, la visualisation et le partage de données d'études de marché.

Cette nouvelle acquisition, qui scelle une collaboration fructueuse entre les deux sociétés depuis 2010, vise à renforcer encore les capacités d'études de marché numériques et technologiques d'Ipsos. Infotools est actif dans le monde entier et possède des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Amérique latine, en Afrique du Sud et en Nouvelle-Zélande. L'entreprise emploie 75 personnes et a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 7 millions de dollars en 2020.

"Ipsos poursuit sa politique d'acquisitions ciblées afin d'enrichir son expertise digitale et d'accélérer le développement des nouveaux services (19% du CA FY 2020), axe stratégique pour le groupe" commente Portzamparc qui vise un cours de 46,50 euros sur le dossier en restant à l'achat.