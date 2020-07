Ipsos : sanctionné après les résultats

(Boursier.com) — Ipsos , qui restait sur une très belle séquence haussière, décroche de 8,5% à 22,1 euros dans les premiers échanges. Le spécialiste des études par enquête a accusé un repli de 13% de ses revenus semestriels à 786 millions d'euros, avec une chute d'un quart sur le seul deuxième trimestre, très fortement impacté par la pandémie. Le résultat net ajusté, part du groupe, qui est l'indicateur pertinent et constant utilisé pour la mesure de la performance, s'établit à 12,8 ME sur le semestre, en baisse de -56,5%. La marge opérationnelle ressort à 25 ME, soit un taux de 3,2%.

Malgré l'incertitude actuelle, Ipsos compte bien connaître un second semestre 2020 meilleur que le 1er, tant du côté de ses ventes et de son chiffre d'affaires que du côté de ses marges.

Si la baisse du chiffre d'affaires est plus forte qu'anticipée au T2, cette publication surprend positivement sur la marge opérationnelle, affirme Portzamparc. Dans l'attente de la présentation des résultats aux investisseurs prévue ce matin, et sur la seule base de l'actualisation des paramètres, le broker relève son objectif de cours de 23,6 à 26,6 euros et reste à l''achat'.