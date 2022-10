Ipsos : retour de papier

(Boursier.com) — Ipsos recule de plus de 3% à 47,55 euros, alors que sur le seul 3ème trimestre, la croissance totale du groupe ressortie à 14,3%, dont 5,3% de croissance organique et 8% d'effets de change pour un chiffre d'affaires trimestriel de 601,5 millions d'euros. En excluant l'impact temporaire net positif des contrats liés au Covid, la croissance organique s'élève à 6,9% pour ce trimestre.

Sur 9 mois, le chiffre d'affaires s'établit à 1,723 milliard d'euros, en croissance totale de 13,4%, dont 6,3% de croissance organique.

"Le profil de groupe apparaît particulièrement solide, surtout au regard du contexte" commente Portzamparc qui apprécie la très bonne diversification sectorielle, géographique et du portefeuille clients, ainsi que les cycles de ventes courts permettant de protéger les marges de l'inflation. "Après mise à jour de notre scénario, de nos comparables et de nos paramètres de marché, nous portons notre objectif de cours de 63,7 à 68 euros et maintenons notre opinion 'Acheter'" conclut l'analyste.