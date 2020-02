Ipsos : renforcement apprécié

(Boursier.com) — Ipsos remonte de 1,2% à 29,65 euros ce mardi, alors que le groupe a annoncé l'acquisition de l'activité 'Mystery Shopping' du groupe Maritz, l'un des plus grands fournisseurs de services de mystère en Amérique du Nord. Avec plus de 150 employés, l'entreprise a un historique de plus de 35 ans. La société possède un portefeuille de clients de détail haut de gamme dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l'automobile et des services bancaires, complémentaires à la clientèle d'Ipsos. Les revenus de l'activité en 2019 sont ressortis légèrement supérieurs à 15 M$.

"Une opération qui renforce l'activité de Mystery Shopping d'Ipsos en Amérique du Nord mais avec un impact limité sur le groupe (<1% du CA)" explique Portzamparc. Pour rappel, le plan stratégique d'Ipsos 'Total Understanding 2021' prévoit 50 à 100 ME d'investissements en acquisitions par an... "Après une année 2019 discrète sur le plan du 'M&A', 2020 pourrait voir une accélération sur ce plan. L'actualisation de nos paramètres de marché nous amène à relever notre OC de 30,9 à 33,2 euros" conclut l'analyste.