Ipsos : rebond confirmé

(Boursier.com) — Ipsos confirme sa hausse d'hier avec une action qui avance encore de 1,8% à 45,6 euros à la mi-journée. Le titre du spécialiste des études de marché et des sondages d'opinion reste porté par la présentation de sa feuille de route pour les quatre prochaines années. Cette dernière a surpris positivement Oddo BHF ('surperformer'), au niveau surtout des ambitions de croissance organique, et confirme la qualité du repositionnement opéré il y a quelques années (approche multi-spécialiste et non plus globale). Le broker apprécie également le profil assez défensif du groupe par rapport à l'environnement actuel (services à valeur ajoutée permettant de répercuter l'inflation aux clients, business sans surexposition au PIB mondial, solidité du bilan, génération élevée de FCF, absence de problématique d'approvisionnement, faiblesse des multiples de valorisation...).

Si ses prévisions de résultats paraissent prudentes par rapport aux ambitions affichées, l'heure n'est pas au relèvement compte tenu des incertitudes macro. L'analyste réduit toutefois la décote de gouvernance dans son modèle de valorisation (renouvellement de l'équipe de direction incluant la nomination d'un nouveau CFO), et porte ainsi son objectif de 52 à 57 euros.