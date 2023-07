Ipsos : pourquoi s'inquiéter ?

(Boursier.com) — IPSOS corrige de 5% à 46,20 euros ce mercredi, alors que le chiffre d'affaires du 1er semestre s'est établi à 1.087,1 millions d'euros, en retrait de 3,1% par rapport de l'année dernière, dont -1,1% de croissance organique, -1,8% d'effets de changes liés à l'appréciation de l'euro par rapport à de nombreuses devises émergentes et à la Livre Sterling et -0,1% d'effet périmètre.

Comme prévu, la croissance organique du deuxième trimestre redevient positive à 0,5%, après -2,8% au premier trimestre.

La performance par géographies au premier semestre montre un contraste important entre une solide dynamique de croissance dans les pays émergents (proche de 9%) et un repli de l'activité de près de 5% dans les pays développés.

La marge brute progresse de 180 points de base à 67,7% contre 65,9% à la même période l'année dernière. Cette augmentation du ratio de marge brute est à relier à l'évolution du mix des modes de collecte des données et s'explique par (i) la fin des grands contrats de suivi de l'évolution de la pandémie (dont les coûts de collecte étaient supérieurs à la moyenne) (ii) l'augmentation de la part des enquêtes en ligne (même si l'activité post pandémie s'est traduite par une reprise des enquêtes off line dans les pays moins digitaux comme l'Inde) (iii) un effet de mix lié à la forte croissance de nos activités d'optimisation de dépenses de marketing et d'advisory, qui ne nécessitent pas de collecte et dont la marge brute est significativement supérieure à celle du reste du Groupe. "Enfin, l'augmentation de la marge brute reflète également notre capacité à augmenter nos prix dans un monde où l'inflation reste encore présente" détaille le groupe.

Au total, la marge opérationnelle s'établit à 8,7% au premier semestre 2023, en baisse de 260 points de base par rapport à l'année dernière. Le résultat net, part du Groupe, ressort à 56 millions d'euros, contre 85 millions d'euros au premier semestre 2022. Le résultat net ajusté, part du Groupe, est également en baisse à 70 millions d'euros contre 98 millions d'euros l'année dernière.

Structure financière solide

La capacité d'autofinancement s'établit à 137 millions d'euros contre 172 millions au premier semestre 2022, soit une baisse de 35 millions d'euros, en phase avec la baisse du résultat net avant impôt.

Le besoin en fonds de roulement connaît une variation négative de 28 millions d'euros au premier semestre, cohérente par rapport à la variation négative du premier semestre 2022 qui s'établissait à 22 millions d'euros.

Les investissements en immobilisations corporelles et incorporelles sont principalement constitués d'investissements en infrastructure informatique et de technologie et se sont élevés à 27 millions d'euros au premier semestre.

Au total la génération de trésorerie libre d'exploitation à 24 millions d'euros, contre 53 millions d'euros l'année dernière.

En ce qui concerne les investissements non courants, Ipsos a investi au 1er semestre environ 5,5 millions d'euros en procédant notamment à l'acquisition de la plateforme Xperiti aux Etats-Unis afin de renforcer sa capacité d'études dans le B2B ainsi que de Focus RX, société d'études pour la recherche pharmaceutique en Chine.

"Enfin, les opérations de financement pour le premier semestre 2023 incluent notamment :

- la poursuite de notre programme de share buy-back à vocation d'annulation pour un montant de 27 millions d'euros et 36 millions d'euros de rachats de titres habituels dans le cadre des plans d'actions gratuites

- le remboursement pour 30 ME d'un emprunt Schuldschein" explique la direction.

Les capitaux propres s'élèvent à 1.359 millions d'euros au 30 juin 2023 contre 1.500 millions d'euros au 31 décembre 2022.

Les dettes financières nettes s'élèvent à 129 millions d'euros, en hausse par rapport au 31 décembre 2022 (69 millions d'euros) et en baisse par rapport au 30 juin 2022 (154 millions d'euros). Le ratio de levier (calculé hors impact IFRS 16), s'établit 0,4 fois l'EBE (contre 0,2 fois au 31 décembre 2022 et 0,4 fois au 30 juin 2022).

La trésorerie au 30 juin 2023 s'élève à 301 millions d'euros contre 386 millions d'euros au 31 décembre 2022.

Le Groupe dispose par ailleurs de près de 500 millions d'euros de lignes de crédit à plus d'un an, lui permettant de faire face à ses échéances de dettes pour 2023 et 2024, qui s'élèvent à 48 millions d'euros.

"Enfin, dans la perspective de restituer de la valeur aux actionnaires, nous poursuivons notre programme de share buy-back à vocation d'annulation. Nous projetons de réaliser un total de rachat d'environ 50 millions d'euros cette année" poursuit le management.

Perspectives confirmées

"Alors que nous sommes dans une dynamique de reprise et que notre activité retrouve la cyclicité habituelle, les résultats du premier semestre ne représentent pas la moitié des résultats de l'année... Le carnet de commandes constitue un meilleur indicateur prospectif. Il continue d'accélérer et est en hausse organique de 2,6% à fin juin (4,1% hors effets des contrats Covid), grâce à une croissance de 5,3% sur le seul 2e trimestre".

"Nous observons donc un décalage du chiffre d'affaires par rapport au carnet de commandes, qui s'explique par :

-La fin des contrats Covid concentrés sur le début de l'année 2022

-La dynamique de reprise des commandes, qui conduit à un décalage entre le carnet de commandes et les revenus

-Des effets de mix liés à la bonne dynamique de lignes de services dont la maturité moyenne des contrats est plus longue que celle des autres services du Groupe (affaires publiques et de mesure de la santé des marques).

Ce retard de la croissance du revenu (-1,1%) sur celui du carnet de commandes (+2,6%) va mécaniquement se résorber au second semestre, et conduire à un rattrapage de la croissance du revenu de 3,7%. Ceci ne prend pas en compte la poursuite attendue de l'accélération des commandes dans les prochains mois".

"Plus fondamentalement, nous revenons désormais à une cyclicité habituelle de l'activité à la fois sur le chiffre d'affaires et sur la marge. Le premier semestre représente historiquement environ 45% des revenus de l'année et 26% de la marge opérationnelle.

Cela confirme ce que nous avions anticipé en février : le profil d'activité de l'année 2023 sera opposé à celui de l'année 2022 avec un chiffre d'affaires, une marge opérationnelle et une génération de cash plus faibles au premier semestre puis nettement plus soutenus au second semestre. Ainsi, les résultats du premier semestre sont en ligne avec les benchmarks historiques".

"Le retour à une certaine cyclicité de l'activité, l'accélération attendue du revenu en lien avec la bonne dynamique du carnet de commandes et le plein effet de la prudence dont nous avons fait preuve au premier semestre sur l'évolution des coûts opérationnels conduiront à une amélioration très significative de la marge opérationnelle et de la génération de cash au second semestre".

"L'ensemble de ces éléments conduisent, dans un contexte d'incertitudes mondiales, à maintenir notre guidance pour 2023, avec une croissance organique de l'ordre de 5% et une marge opérationnelle de l'ordre de 13%. Ce maintien repose en particulier sur notre conviction que l'activité va rebondir aux Etats-Unis au second semestre".

Enfin, l'appréciation de l'euro face à de nombreuses monnaies pourrait, si elle se poursuivait comme sur le début de l'année, avoir un effet baissier sur le niveau de revenu consolidé du Groupe.

Portzamparc commente : "Le groupe s'attend à un rattrapage des revenus au S2 (carnet de commandes en croissance de +2,6% en organique à la fin juin, accélération attendue des commandes dans les prochains mois), et maintient ses guidances pour 2023 (croissance organique de l'ordre de 5%, MOP de l'ordre de 13%), convaincu d'un rebond de l'activité aux États-Unis sur le reste de l'année... Dans l'attente de la réunion investisseurs de ce matin, nous maintenons notre opinion 'Acheter' et notre objectif de cours de 64,2 euros, conclut l'analyste.