Ipsos : plus haut !

(Boursier.com) — Ipsos reprend 0,5% à 55 euros ce mercredi, alors que sur le seul 3ème trimestre, la croissance totale du groupe est ressortie à 14,3%, dont 5,3% de croissance organique avec 8% d'effets de change, pour un chiffre d'affaires trimestriel de 601,5 millions d'euros. En excluant l'impact temporaire net positif des contrats liés au Covid, la croissance organique s'est élevée à 6,9% pour ce trimestre. Sur 9 mois, le chiffre d'affaires s'est établi à 1,723 milliard d'euros, en croissance totale de 13,4%, dont 6,3% de croissance organique.

Parmi les avis d'analystes, Oddo BHF a remonté son cours cible de 60 à 70 euros avec un avis à 'surpondérer'. "Le profil de groupe apparaît particulièrement solide, surtout au regard du contexte" a commenté Portzamparc qui apprécie la très bonne diversification sectorielle, géographique et du portefeuille clients, ainsi que les cycles de ventes courts permettant de protéger les marges de l'inflation. "Après mise à jour de notre scénario, de nos comparables et de nos paramètres de marché, nous portons notre objectif de cours de 63,7 à 68 euros et maintenons notre opinion 'Acheter'" conclut l'analyste.