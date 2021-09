Ipsos : plombé par le changement surprise de DG

(Boursier.com) — Ipsos est secoué en Bourse ce matin avec un titre qui abandonne plus de 7,5% à 39,4 euros. Il faut dire que le spécialiste des études a surpris en annonçant hier soir que Nathalie Roos ne prendrait finalement pas la tête de l'entreprise en raison de "profondes divergences" avec Didier Truchot, qui restera Président. C'est Ben Page qui prendra les fonctions de CEO à partir du 15 novembre.

Oddo BHF se dit évidemment surpris par cette annonce car Nathalie Roos présentait sur le papier un excellent profil avec notamment une expérience chez L'Oréal (client CPG international). Il avait été indiqué que les seules conditions posées au recrutement du nouveau CEO étaient ses engagements à préserver l'indépendance du groupe et à ne pas changer ses métier... En nommant le patron UK au poste de CEO, Didier Truchot limite fortement les risques de changement stratégique à un moment où le groupe se porte bien et a regagné de l'attrait auprès des investisseurs, souligne le broker. Il montre également à quel point il entend rester très influençant au sein de la société qu'il a créée, dont il est le principal actionnaire (il détient 81% de la holding DT & Partners qui a 10% du capital et 18% des droits de vote) et dont il reste chairman. Le cours de Bourse s'étant rapproché de l'objectif de cours de l'analyste (45 euros), ce dernier décide de sortir la valeur de sa liste 'Convictions Midcap Oddo' mais maintient son avis 'surperformance'.

" Bien que nous ne connaissions pas les points de divergences entre Nathalie Roos et Didier Truchot, le retrait d'une candidature externe au profit d'une nomination interne est selon nous un signal défavorable quant à la capacité du groupe à se transformer", estime pour sa part Portzamparc, à l''achat' sur le dossier.