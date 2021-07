Ipsos : peu de réaction...

Ipsos : peu de réaction...









(Boursier.com) — Ipsos recule de 1,5% à 34,85 euros ce lundi, alors que le groupe a annoncé la nomination de Nathalie Roos en qualité de Directrice Générale. "Ce recrutement est l'aboutissement d'un processus de sélection rigoureux mené depuis mi-2019 par le Comité des Nominations et des Rémunérations et le Conseil d'Administration d'Ipsos en vue de dissocier les fonctions de Président et de Directeur général" explique le groupe. Didier Truchot, fondateur du groupe, assurera les fonctions de Président du Conseil d'administration d'Ipsos SA, tandis que Nathalie Roos en prendra la Direction générale.

Le Conseil d'administration d'Ipsos convoquera une Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 21 septembre prochain, à l'effet d'approuver la nouvelle politique de rémunération applicable au Directeur Général. Le Conseil d'administration prendra ensuite acte des votes de l'Assemblée Générale afin de confirmer formellement les mandats du Président et de la Directrice Générale, avec effet au 28 septembre 2021.

Nathalie Roos a débuté sa carrière en 1987 au sein du Groupe Kraft Foods. Elle a rejoint le Groupe Mars en 1989 dont elle devient Directrice Générale de Mars Chocolat France, puis Présidente Europe. En octobre 2012, Nathalie Roos est recrutée par L'Oréal en tant que Directrice Générale de L'Oréal en Allemagne. Elle y accélère la croissance en engageant ses équipes et ses clients autour d'une vision centrée sur l'humain et en prônant la dynamique collaborative.

En avril 2016, Nathalie Roos est nommée Directrice Générale de la Division des Produits Professionnels et intègre le Comité Exécutif du groupe L'Oréal. Face au défi digital qui transforme en profondeur le marché professionnel, elle engage une transformation complète de la Division, de sa stratégie et de ses méthodes de travail, qui se traduit par les meilleures performances de croissance des 20 dernières années. Elle quitte le groupe L'Oréal en mars 2021.

Portzamparc parle d'une "bonne nouvelle" qui devrait profiter au titre. De quoi rester à l'achat sur le dossier avec un objectif de cours de 41 euros.