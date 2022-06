Ipsos : message reçu

(Boursier.com) — Ipsos remonte de 2,5% à 45,95 euros ce mercredi, alors que le groupe a dévoilé sa feuille de route pour les quatre prochaines années. Le spécialiste des études de marché et des sondages d'opinion a confirmé ses prévisions pour 2022 et a indiqué viser une croissance organique comprise entre 5 et 7% par an sur 2023-2025 avec pour objectif un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros d'ici 2025 (y compris les acquisitions). La marge opérationnelle est attendue supérieure à 13% en fin de période et à 15% sur le long terme.

Pour parvenir à ses fins, le groupe compte augmenter significativement ses effectifs dans la data science et la technologie, passant de 1.500 à 2.000 en 2025, investir entre 100 et 200 millions d'euros par an pour des acquisitions de spécialités, ou encore doubler ses investissements dans l'analyse de données, la technologie et les panels de haute qualité (Knowledge Panels).

Les actionnaires ne sont pas oubliés puisque Ipsos table sur une politique de dividendes constante (entre 25% et 30% du BPA ajusté) et sur le lancement d'un nouveau plan de rachat d'actions (en complément du programme de rachat récurrent mis en place pour compenser la dilution des paiements en actions aux managers et aux salariés), soit jusqu'à 2% du capital par an, en fonction des conditions du marché...

Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a revalorisé le dossier de 52 à 57 euros avec un avis à 'surperformer'.