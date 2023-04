Ipsos : lourde chute après le point trimestriel

(Boursier.com) — Ipsos chute de 9% à 50 euros à l'ouverture du marché parisien, sanctionné après une publication décevante. Le chiffre d'affaires de la société au 1er trimestre a atteint 532 millions d'euros, en retrait de 2,9% et de 2,8% sur une base organique. Le groupe a été pénalisé par de forts effets de base défavorables, le contexte mondial d'incertitudes qui a conduit certains clients à faire preuve d'attentisme dans leurs prises de décision fin 2022 et début 2023, et le redémarrage de la Chine suite à l'abandon de la politique zéro-Covid qui a conduit à de forts effets de décalages entre le carnet de commandes et les revenus du 1er trimestre.

Dans un contexte soumis aux aléas des incertitudes mondiales et au-delà des effets de comparaison défavorables avec le 1er trimestre 2022, Ipsos reste malgré tout confiant dans sa capacité à réaliser, cette année, une croissance organique de l'ordre de 5% et une marge opérationnelle de l'ordre de 13%.

Oddo BHF parle d'un début d'année compliqué. Cette publication met sous pression les guidances annuelles mais elles restent atteignables... La faiblesse des multiples de valorisation, la confortable génération structurelle de FCF, les ambitions M&A, l'absence de dette nette au bilan, la capacité à protéger les marges et le positionnement différenciant motivent le broker à rester positif sur la valeur.

Portzamparc qui est plus prudent que la guidance du groupe ne change rien et vise toujours un cours de 64,50 euros avec un avis à "renforcer".