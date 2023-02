Ipsos : les bénéfices s'améliorent de 17% en 2022

(Boursier.com) — Ipsos a réalisé en 2022 une performance solide, avec un niveau de profitabilité record, montrant la solidité et la pertinence de son modèle opérationnel. Ainsi, la croissance sur l'ensemble de l'année s'établit à 12% dont 5,6% de croissance organique (et 5,8% d'effets change), malgré un contexte macroéconomique et géopolitique rendu difficile par la guerre en Ukraine, la politique zéro Covid menée par le gouvernement chinois, les fortes poussées inflationnistes dans de nombreuses régions et le resserrement des politiques monétaires qui en a résulté. En excluant l'impact net temporaire des contrats liés au Covid, la croissance organique sous-jacente s'établit à 8%.

La croissance organique cumulée s'élève à +25% sur 2 ans et +16% sur 3 ans incluant l'année 2020.

Au 4e trimestre, l'activité a crû de +8,8%, dont près de 4% de croissance organique (5% hors impact net des contrats liés au Covid), marquant un léger ralentissement par rapport au 3e trimestre dans certains marchés et en particulier en Chine.

La marge brute progresse de 160 points de base à 66,3% (64,7% en 2021). La marge opérationnelle du Groupe s'établit à 13,1%, en hausse de 20 points de base par rapport à 2021, établissant ainsi un record historique.

Le résultat net, part du Groupe, s'établit à 215 millions d'euros (184 ME en 2021), en croissance de 17%.

Le résultat net ajusté, part du Groupe, qui est l'indicateur pertinent et constant utilisé pour la mesure de la performance, est également en hausse à 232 ME (209 ME en 2021), en croissance de 11%.

Structure financière

La capacité d'autofinancement d'Ipsos s'établit à 402 ME (373 ME en 2021). Le besoin en fonds de roulement connaît une variation négative de 14 ME, provenant d'une part de la progression de l'activité et d'autre part de paiements de bonus importants en 2022, consécutifs à un excellent exercice 2021.

A 214 ME, la génération de trésorerie libre d'exploitation est supérieure aux prévisions pour l'année, en retrait de 30 ME par rapport à l'année dernière, en raison de la progression de l'activité, du paiement des bonus au titre de 2021 et de la progression des investissements en infrastructures informatiques, technologiques et R&D.

Concernant les investissements non courants, Ipsos a investi environ 7,3 ME en versant des compléments de prix relatifs aux acquisitions de Karian&Box et d'Infotools et en procédant à l'acquisition de WeCheck, société de petite taille dans le Mystery Shopping au Canada.

Les capitaux propres s'établissent à 1,5 milliard d'euros au 31 décembre 2022 (1,342 MdE au 31 décembre 2021). Les dettes financières nettes s'élèvent à 69 ME, en baisse par rapport au 31 décembre 2021 (180 ME). Le ratio d'endettement net diminue à 4,6% contre 13,4% au 31 décembre 2021. Le ratio de levier (calculé hors impact IFRS16), s'établit à 0,2 fois l'EBE (contre 0,5 fois au 31 décembre 2021). La trésorerie au 31 décembre 2022 s'élève à 386 ME (298 ME au 31 décembre 2021). Le Groupe dispose par ailleurs de plus de 480 ME de lignes de crédit à plus d'un an, lui permettant de faire face à ses échéances de dette de 2023 et 2024 qui s'élèvent à 77 ME.

Perspectives

Ipsos anticipe pour cette année une croissance organique de l'ordre de 5% et une marge opérationnelle de l'ordre de 13%. La progression de l'activité sera séquentielle en 2023 : les performances du 1er trimestre pâtiront d'un effet de base défavorable lié à la forte croissance de l'activité début 2022. "Nous nous attendons à un rebond de l'activité en lien avec l'amélioration de la situation globale (notamment en Chine) et en comparaison aux 3 derniers trimestres de 2022 qui avaient affiché une croissance moins forte", commente la management d'Ipsos.