Ipsos : le chiffre d'affaires ressort à 526,3 millions d'euros au T3

(Boursier.com) — Au troisième trimestre 2021, le chiffre d'affaires d'Ipsos est de 526,3 millions d'euros, soit 12,3 % de plus qu'en 2020 pour la même période. Les effets de change sont positifs pour 1,1%. A taux de change et périmètre constants, le taux de croissance d'Ipsos est de 11,4%.

Même si les effets négatifs de la pandémie de covid-19 sur l'activité d'Ipsos se sont atténués en 2020 au fil des trimestres, la comparaison entre 2021 et 2019 reste pertinente. En 2021, l'activité du troisième trimestre est, à taux de change et périmètre constants, supérieure de 8,5% à celle qu'elle était en 2019.

Quand les évolutions sont mesurées sur les 9 premiers mois des exercices 2019, 2020 et 2021, les performances de la compagnie sont très solides. De janvier à septembre, le taux de croissance d'Ipsos, à périmètre et taux de change constants, est de 24% quand l'année de référence est 2020 et de 12% quand 2019 est la base.

Perspectives

Les ventes ont été excellentes en juillet et en août, à un meilleur niveau qu'anticipé. Elles se sont même accélérées depuis le début du mois de septembre. Au total, de juillet à mi-octobre, les ventes d'Ipsos ont été supérieures de plus de 15 % par comparaison avec celles de la même période de 2019, à taux de change et périmètre constants. En conséquence, l'écart constaté à fin juin entre le chiffre d'affaires qui progressait davantage que le carnet de commandes s'est réduit au fil des semaines. Entre 2019 et 2021, l'évolution organique du chiffre d'affaires d'Ipsos à fin septembre est de 12% contre 13,9% à fin juin. A l'inverse, le carnet de commandes à fin septembre enregistre une croissance de 10,8%, plus élevée qu'à fin juin où elle était de 9,8%.

L'accélération de la progression du carnet de commande est une bonne nouvelle. Elle autorise une réévaluation de notre prévision annuelle d'activités. Alors que nous prévoyions après un bon premier semestre que la croissance organique d'Ipsos entre 2020 et 2021 serait "très supérieure à 10%", il est possible aujourd'hui de préciser que le taux de croissance organique sera d'au moins 17% par rapport à 2020 et "autour de 10%" par rapport à 2019.

Ces nouvelles évaluations ont pour conséquence logique de faire évoluer la prévision du niveau de marge opérationnelle. Il était de 11% au premier semestre. Ipsos avait indiqué qu'il serait à ce même niveau au deuxième semestre. Il est aujourd'hui envisagé qu'il soit supérieur à 11% au deuxième semestre, grâce à une forte progression du volume d'activité et à une bonne maitrise des coûts.

Ipsos est bien positionné pour bien faire son métier, produire des informations et vendre des services permettant à ses clients de disposer, aux fins de décision, d'informations et d'analyses sûres, justes, fraîches, accessibles, compréhensibles et donc utilisables.

Ipsos travaille dans un marché très actif. Il est évident que la pandémie a rebattu beaucoup de cartes et que de très nombreuses entreprises et institutions travaillent à ce qu'elles doivent faire aujourd'hui mais se préparent également à ce qu'elles devront faire demain. Le monde et les marchés post-covid seront sans doute différents de ce qu'ils étaient. La pandémie accélère des changements de toutes sortes.

Le rôle de l'industrie de la recherche est plus central que jamais. Sa capacité, et celles de ses principaux acteurs, à mieux satisfaire les besoins croissants de ses clients sera dans les années qui viennent la clé d'une croissance pérenne de ses activités.

Ipsos est une source indépendante d'informations vitales, une société d'études efficace, qui a beaucoup évolué ces dernières années et qui se transformera davantage encore dans les années qui viennent.

C'est un plan de croissance forte, profitable, porté par des développements innovants et puissants, que Ben Page, le nouveau Directeur général de la compagnie à compter du 15 novembre va élaborer et mettre en oeuvre dans les mois qui viennent avec le soutien du Conseil d'Administration et la contribution de toutes les équipes d'Ipsos, conclut le groupe.