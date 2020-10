Ipsos : l'activité s'améliore, le titre s'enflamme

Crédit photo © Ipsos

(Boursier.com) — Ipsos flambe de 13,3% à 23,9 euros en cette fin de semaine après avoir fait état d'un recul limité de son activité au troisième trimestre. Le groupe d'études par enquête a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de 468,6 millions d'euros sur la période, en repli de 3,3% à taux de change et périmètre constants.

"Les perspectives d'Ipsos pour la fin de l'année et, par extension, pour 2021 sont bonnes... Au rythme actuel, la combinaison du maintien d'un bon niveau d'activité, d'une capacité avérée à conserver des niveaux de prix décents et d'une gestion rigoureuse de notre base de coûts, doit nous permettre d'enregistrer de solides résultats financiers et une bonne génération de cash flows", a déclaré le management.

À la suite de ces annonces, Oddo BHF rehausse ses prévisions de résultats qui paraissent trop prudentes (surtout pour cette année), tout en conservant une marge de sécurité liée à la dégradation actuelle de la situation sanitaire dans de nombreux pays. Ipsos reste une conviction forte à l''achat' (titre dans la " top pick list " Oddo Midcap - objectif de cours de 30 euros) au regard notamment de la bonne gestion de la crise COVID, de la faible valorisation, de la qualité des positions et d'un certain attrait spéculatif