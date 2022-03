Ipsos : JP Morgan AM pointe au-dessus des 5% de capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu à l'AMF, la société JP Morgan Asset Management Holdings Inc, agissant pour le compte de clients sous mandat, a déclaré avoir franchi en hausse, le 3 mars, indirectement, par l'intermédiaire des sociétés JP Morgan Asset Management (UK) Limited et JP Morgan Investment Management Inc qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital de la société Ipsos. Elle détient, pour le compte de ces clients, 2.228.451 actions Ipsos représentant autant de droits de vote, soit 5,01% du capital et 4,46% des droits de vote de la société Ipsos.

Les participations se répartissent comme suit...

- JP Morgan Asset Management (UK) Limited : 2.209.780 actions, soit 4,97% du capital et 4,42% des DDV

- JP Morgan Investment Management Inc : 18.671 actions, soit 0,04% du capital et 0,04% des DDV

- Total JP Morgan Asset Management Holdings Inc : 2.228.451 actions, soit 5,01% du capital et 4,46% des DDV.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Ipsos sur le marché.

Au titre du règlement général de marché, la société JP Morgan Asset Management (UK) Limited a précisé détenir par assimilation 54.175 actions Ipsos au titre de contrats "equity swap" à dénouement en espèces, sans échéance.