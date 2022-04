Ipsos : grimpe après les annonces

(Boursier.com) — IPSOS grimpe de plus de 5% à 48 euros. En 2021, l'activité du groupe avait connu une croissance de 17,9%. "Malgré les bouleversements mondiaux actuels, notre activité a continué sur la même trajectoire au premier trimestre 2022 qu'en 2021, affichant une croissance totale de 17,5% par rapport au premier trimestre de l'année dernière et de 12,3% en organique" explique la direction. Au final, le chiffre d'affaires du T1 est de 547,8 millions d'euros.

Les effets de change ont eu un impact positif de 4,3%, compte tenu notamment de la hausse du dollar et de la livre sterling. Les effets de périmètre s'élèvent à +0,9%, correspondant aux acquisitions menées dans la deuxième partie de 2021 : la société de technologie Infotools, plateforme spécialisée dans le reporting des données d'études, et la société Karian&Box, experte dans le domaine de l'analyse des relations avec les salariés.

La forte croissance d'Ipsos est illustrée également par la progression de l'activité entre 2020 et 2022, avec une croissance de 27,8% et de 28,6% à taux de change et périmètre constants. Elle est aussi forte lorsque l'année 2019, le dernier exercice pré-covid, est prise pour base. Dans ce cas, la croissance totale est de 29,8% et de 29,2% en organique...

"Malgré cet excellent début d'année, le management maintient sa guidance de croissance 2022 de +5% en organique, ainsi qu'une marge opérationnelle comprise entre 12 et 13%" commente Portzamparc. "Au regard de ce bon démarrage, nous relevons notre CA 2022 à 2.290 ME +6,7% organique (vs 2.251 ME +4,9% organique précédemment), et tablons toujours sur une marge opérationnelle 2022 de 12,9% (294,7 ME)" explique l'analyste qui conclut : "Après mise à jour de notre scénario et de nos comparables, nous ajustons notre TP de 53,3 à 54,5 euros et maintenons notre opinion Acheter".