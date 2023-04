Ipsos : Florence Parly devrait intégrer le Conseil d'administration

(Boursier.com) — Sous réserve d'un vote favorable de l'Assemblée Générale qui se tiendra le 15 mai, deux nouveaux membres rejoindront le Conseil d'Ipsos : Mme Àngels Martín Muñoz, actuellement General Manager for Olympics chez Atos, et Mme Florence Parly, ancienne ministre des Armées.

Après la validation des nominations de Mme Àngels Martín Muñoz et de Mme Florence Parly, et le renouvellement des mandats de Mme Eliane Rouyer-Chevalier et de Mme Laurence Stoclet, ainsi que ceux de M. Patrick Artus et de M. Ben Page, le Conseil d'administration d'Ipsos sera constitué de 13 membres dont 7 femmes et 6 hommes ; 7 administrateurs indépendants, 2 administrateurs désignés par les organisations syndicales représentatives et quatre administrateurs non indépendants.

Quatre nationalités y seront alors représentées, illustrant la volonté d'Ipsos d'ouvrir progressivement son Conseil d'administration aux différents marchés dans lesquels la société intervient.

Enfin, le conseil veille, sur recommandation de son comité des nominations qui est chargé du processus de sélection des administrateurs, à disposer d'une grande diversité d'expériences et de compétences dans les domaines qu'il considère comme importants. "Pour bien appréhender les enjeux stratégiques d'un groupe mondial intervenant dans un métier de niche au sein de l'univers des services professionnels, les compétences suivantes seront bien représentées : métier des Etudes de Marché, Société et Economie, Gestion d'entreprises internationales, Finance et Risques, Digital et Technologie, ESG et Ressources Humaines", explique le comité des nominations.