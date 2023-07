(Boursier.com) — Ipsos fait l'acquisition de l'activité Insights de Big Village Australia, qui couvre les études de marché dans le secteur public, les études de satisfaction des salariés et la mesure de l'expérience client.

Cette acquisition améliore la position d'Ipsos sur le marché australien et renforce ses capacités dans les secteurs gouvernementaux et les études sociales ainsi que dans l'expérience client et salarié. Elle contribue également au plan de croissance 2025 d'Ipsos, en renforçant l'activité mondiale dans le secteur public.

Cette acquisition est très complémentaire de l'expertise d'Ipsos en matière d'études, en apportant des programmes de grande envergure pour le gouvernement fédéral.

Les équipes de Big Village Australia sont également au service de clients multinationaux dans les secteurs des services professionnels et des technologies pour la mesure de l'expérience client, et conduisent des vastes programmes d'évaluation de la satisfaction des employés, et délivrent également un service d'accompagnement auprès de clients gouvernementaux et commerciaux.