Ipsos et l'Institut Pasteur récompensés

(Boursier.com) — Après une 1ère édition qui a mobilisé près de 3.000 professionnels de son écosystème, Syntec Conseil, le syndicat professionnel des métiers du conseil (stratégie, management, études, recrutement, évolution professionnelle et communication), a renouvelé son Grand Prix. Et pour cette 2e édition, le jury a récompensé l'Institut Pasteur et Ipsos pour COMCOR, l'étude des facteurs sociodémographiques et comportementaux associés à un risque d'infection par le SARS- COVID-2.

Créé en 2020, le Grand Prix Syntec Conseil a pour ambition de récompenser les bénéfices stratégiques des métiers du conseil et des études en distinguant des projets de transformations performants. Au travers de cet événement, Syntec Conseil souhaite fédérer les différents acteurs des métiers du conseil et des études tout en illustrant la qualité de leurs contributions.