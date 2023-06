Ipsos : et cette décote ?

(Boursier.com) — Ipsos reperd 1,8% à 50,65 euros en séance à Paris ce jeudi. Portzamparc voit pourtant toujours un "upside" conséquent après la baisse du titre, avec une valorisation de seulement 7,5X EV/EBIT 2023 "qui ne reflète pas la qualité du dossier". De quoi rester à 'acheter' sur la valeur et viser un cours de 64,20 euros. Gilbert Dupont avait déjà relevé récemment à 'acheter' sa recommandation en visant un cours de 62 euros...

Rappelons que le chiffre d'affaires de la société au 1er trimestre a atteint 532 millions d'euros, en retrait de 2,9% et de 2,8% sur une base organique. Le groupe a été pénalisé par de forts effets de base défavorables, le contexte mondial d'incertitudes qui a conduit certains clients à faire preuve d'attentisme dans leurs prises de décision fin 2022 et début 2023, et le redémarrage de la Chine suite à l'abandon de la politique zéro-Covid qui a conduit à de forts effets de décalages entre le carnet de commandes et les revenus du 1er trimestre.

Dans un contexte soumis aux aléas des incertitudes mondiales et au-delà des effets de comparaison défavorables avec le 1er trimestre 2022, Ipsos reste malgré tout confiant dans sa capacité à réaliser, cette année, une croissance organique de l'ordre de 5% et une marge opérationnelle de l'ordre de 13%.

Oddo BHF parlait de son côté "d'un début d'année compliqué"... La faiblesse des multiples de valorisation, la confortable génération structurelle de FCF, les ambitions M&A, l'absence de dette nette au bilan, la capacité à protéger les marges et le positionnement différenciant, ont malgré tout motivé le broker à rester positif sur la valeur.

Les analystes de la place qui suivent le titre sont tous à l''achat' sur IPSOS avec un objectif moyen à 12 mois fixé à 68 euros.