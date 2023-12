Ipsos : Eleni Nicholas est nommée Directrice de l'Organisation Clients

(Boursier.com) — Ipsos , l'une des principales sociétés mondiales d'études de marché, a le plaisir d'annoncer la nomination d'Eleni Nicholas, à compter de ce jour, au poste de Directrice de l'Organisation Clients (Chief Client Officer). Reportant à Ben Page, Directeur Général d'Ipsos, elle rejoint le Comité exécutif et le Global Management Committee.

Eleni Nicholas a travaillé dans l'industrie des études de marché pendant de nombreuses années. Chez Nielsen IQ, elle a occupé diverses fonctions commerciales, de relation clients, de direction générale et de transformation organisationnelle - notamment aux Emirats Arabes Unis, en Russie, en Belgique et aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Irlande.

Eleni Nicholas a occupé le poste de Directrice de l'Organisation Clients chez MediaMath, société spécialisée dans la publicité programmatique, de 2020 à 2022.

Elle est diplômée de la London School of Economics, où elle a obtenu une licence en théorie sociale et politique et une maîtrise en philosophie politique.

Ben Page, CEO d'Ipsos, a commenté : "Eleni bénéficie de plus de 32 ans d'expérience dans les secteurs de la consommation, des médias et de la technologie publicitaire. Son expertise et ses succès avérés sont un atout précieux pour notre équipe de direction. Eleni est également une pionnière de la diversité, de l'égalité et de l'inclusion, qui sont au coeur de l'ADN d'Ipsos. Nous nous réjouissons de sa contribution à la conduite de nos opérations mondiales et à l'obtention de résultats exceptionnels pour nos clients."