Ipsos : du nouveau en Bolivie

(Boursier.com) — Ipsos annonce avoir conclu un accord pour s'associer à l'expert bolivien des études de marché et d'opinion publique, CIESMORI. Dans le cadre de cet accord, Ipsos transférera ses actifs à CIESMORI, auquel il participera avec une participation minoritaire de 20%. Les deux entités fonctionneront sous une société commune dénommée Ipsos CIESMORI.

Ipsos CIESMORI atteindra une position de leader en Bolivie en associant le leadership et l'expertise mondiale d'Ipsos à la position de CIESMORI en Bolivie et à sa solide base de clients.

Ipsos fournit des solutions de recherche en Bolivie depuis 2007 avec l'acquisition d'Apoyo. CIESMORI a été créé en 2017 grâce à l'association des plus importantes sociétés d'études de marché et d'opinion publique, CIES Internacional et Equipos MORI, toutes deux actives en Bolivie depuis plus de 25 ans.