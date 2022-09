Ipsos : dans les petits papiers d'un analyste

(Boursier.com) — A la suite d'un premier roadshow avec les nouveaux dirigeants d'Ipsos, Oddo BHF maintient son avis 'positif' sur le titre qui fait partie de la liste Convictions Midcap de l'analyste pour le deuxième semestre. Le spécialiste évoque la croissance soutenue de l'activité et des profits dans la feuille de route 2025 (TMVA du ROC de plus de 9%), le profil assez défensif par rapport à l'environnement actuel (pas de surexposition au PIB mondial, solidité du bilan et la génération élevée de FCF, capacité à répercuter l'inflation aux clients, continuité dans la stratégie de développement...), l'évolution positive de la gouvernance, et la faiblesse des multiples de valorisation... Sur la base de prévisions de résultats inchangées (intégrant une dose de prudence pour les 18 prochains mois), l'objectif de cours s'établit toujours à 60 euros (sans prime spéculative - Didier Truchot chairman et premier actionnaire avec près de 10% du capital).