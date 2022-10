Ipsos : confiant dans sa capacité à réaliser son plan de croissance

(Boursier.com) — Sur le seul 3e trimestre, la croissance totale d'Ipsos est de 14,3%, dont 5,3% de croissance organique et 8% d'effets de change pour un chiffre d'affaires trimestriel de 601,5 millions d'euros. En excluant l'impact temporaire net positif des contrats liés au Covid, la croissance organique s'élève à 6,9% pour ce trimestre.

Sur 9 mois, le chiffre d'affaires s'établit à 1,723 milliard d'euros, en croissance totale de 13,4%, dont 6,3% de croissance organique.

"Nous sommes confiants dans notre capacité à dépasser nos prévisions de début d'année : nous tablons désormais sur une croissance organique en 2022 plus proche de 6 % que de 5 % et un niveau de marge opérationnelle comparable à celui de l'année dernière. Nous confirmons ainsi dans la durée un niveau de profitabilité significativement plus élevé que par le passé", indique Ipsos qui poursuit : "Par ailleurs, Ipsos se trouve dans une bonne position pour aborder l'année 2023. Si certains de nos clients se projettent avec un peu plus de prudence dans les prochains mois, nous ne constatons pas de ralentissement significatif de nos commandes. Notre carnet de commandes à fin septembre pour 2023 est en hausse de 8% comparé à celui de l'année dernière. Malgré les incertitudes conjoncturelles, nous restons confiants dans notre capacité à réaliser le plan de croissance 2022-25 présenté en juin dernier, compte tenu notamment de l'étendue de notre couverture géographique et de notre diversité sectorielle".