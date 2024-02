Ipsos compte maintenir sa marge opérationnelle autour de 13%

(Boursier.com) — Conformément à ses prévisions, le groupe Ipsos a vu son activité accélérer au quatrième trimestre 2023 et enregistre une croissance organique de 8,8 % (après -2,8 % au premier trimestre, 0,5% au deuxième trimestre puis 4,3% au troisième trimestre), permettant d'atteindre les objectifs annuels. Au titre de l'exercice 2023, la croissance organique s'établit ainsi à 3% (4 % hors impact de la fin des grands contrats Covid).

La marge opérationnelle reste stable au plus haut niveau historique, soit 13,1%, démontrant ainsi la capacité du Groupe à maintenir sa profitabilité dans un contexte macroéconomique et géopolitique difficile.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'établit à 714,7 millions d'euros, en progression de 4,8%. Sur l'année, le chiffre d'affaires atteint 2.389,8 millions d'euros, en retrait de 0,6 % en raison d'effets de change défavorables (-3,9%) qui font plus que compenser la croissance organique (3%) et les effets de périmètre (0,3%).

Le résultat net part du Groupe s'établit à 160 millions d'euros contre 215 millions d'euros en 2022, impacté pour 59 millions d'euros par la dépréciation de l'actif net d'Ipsos en Russie.

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée générale du 14 mai 2024 une augmentation conséquente du dividende à 1,65 euro par action contre 1,35 euro pour 2022. " Si nos priorités en termes d'allocation de capital demeurent la poursuite des acquisitions et les investissements dans la technologie et nos panels, nous poursuivrons notre programme de rachat de titres à vocation d'annulation ", annonce Ipsos.

La trésorerie au 31 décembre 2023 s'élevait à 278 millions d'euros. Le Groupe dispose par ailleurs de près de 500 millions d'euros de lignes de crédit à plus d'un an, lui permettant de préparer ses échéances de dettes de 2024 (20 millions d'euros de lignes bilatérales) et de septembre 2025 (300 millions d'euros d'emprunt obligataire).

Ipsos anticipe pour cette année une croissance organique supérieure à 4% et une marge opérationnelle de l'ordre de 13%. Le groupe précise que la progression de l'activité par trimestre en 2024 sera très différente de celle de 2023 : les performances du premier trimestre 2024 bénéficieront d'une base de comparaison relativement favorable, mais au fur et à mesure de l'année, les bases de comparaison seront moins favorables.