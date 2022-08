Ipsos : Citigroup s'allège

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 16 août à l'AMF, la société Citigroup Global Markets Limited a déclaré avoir franchi en baisse, le 15 août, indirectement par l'intermédiaire de sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital de la société Ipsos. Elle détient indirectement 285.313 actions Ipsos représentant autant de droits de vote, soit 0,64% du capital et 0,57% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Ipsos sur le marché.

Au titre du code de commerce et du règlement général, Citigroup Inc. a précisé détenir 25.135 actions Ipsos résultant de la détention de 25.153 contrats 'swap' à dénouement en espèces, dénouables entre le 24 février 2023 et le 9 octobre 2024.