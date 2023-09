Ipsos : Caroline Ponsi Khider est nommée Directrice de la Communication et de la Marque du groupe

(Boursier.com) — Ipsos annonce la nomination de Caroline Ponsi Khider en tant que Directrice de la Communication et de la Marque à compter du 11 septembre. Reportant à Ben Page, Directeur Général d'Ipsos, elle rejoint le global management committee.

Depuis 2019, Caroline Ponsi Khider était Directrice de la Communication et de la Marque au niveau mondial chez Bureau Veritas, où elle a notamment contribué au renforcement du thought leadership et de la réputation du groupe, et au rayonnement de sa marque.

Auparavant, elle a été Directrice de la Communication de Segula Technologies et de Technicolor lors de sa profonde transformation, après avoir intégré l'entreprise en tant que Responsable des Relations Presse et de la Communication.

Elle a débuté sa carrière chez Questel, avant de rejoindre le Service de presse de France Télécom / Orange.

Ben Page, Directeur Général d'Ipsos, a commenté : "L'arrivée de Caroline au sein de l'équipe de direction d'Ipsos est une étape importante dans l'optimisation de l'énorme quantité de contenu que nous produisons pour nos clients et les médias, et dans notre objectif à long terme de faire de la marque Ipsos la société d'études la plus connue au monde. Sous ma responsabilité, elle contribuera à renforcer et à cibler l'impact global de nos activités de marketing et de communication, en travaillant en étroite collaboration avec nos 90 marchés et nos lignes de services."