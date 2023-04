Ipsos : bonne dynamique trimestrielle en dépit d'un contexte d'incertitudes

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Ipsos au 1er trimestre 2023 s'élève à 532 millions d'euros, en retrait de -2,9% par rapport à l'année dernière. Les effets de périmètre et de change sont faibles ce trimestre (-0,1%). La croissance organique s'établit à -2,8%.

Les revenus du 1er trimestre sont impactés par de forts effets de base défavorables :

1. La fin des grands contrats de suivi de la pandémie de Covid, qui avaient encore généré un chiffre d'affaires important début 2022. Hors effet de ces contrats, l'activité progresse de 0,6%. Ces contrats s'étant terminés en mars 2022, ils n'auront désormais plus d'impact sur les résultats trimestriels à venir.

2. La très forte croissance organique du 1er trimestre 2022 (12,3%), résultant du rebond post pandémique, notamment dans les Amériques, et de la bonne activité en Chine avant les confinements de 2022.

Au-delà de ces effets de base, l'activité du 1er trimestre a été pénalisée par deux autres facteurs. D'une part, dans un contexte mondial d'incertitudes, certains clients ont fait preuve d'attentisme dans les prises de décision fin 2022 et début 2023, notamment certains grands clients de la Tech en réorganisation aux Etats-Unis. D'autre part, le redémarrage de la Chine suite à l'abandon de la politique zéro-Covid a conduit à de forts effets de décalages entre le carnet de commandes et les revenus du 1er trimestre.

Il est précisé que compte tenu de la cyclicité de l'activité d'Ipsos et de la plus faible taille du 1er trimestre, la croissance des revenus de ce trimestre n'est pas représentative de la croissance de l'année. En revanche, le carnet de commandes à fin mars, qui représente historiquement plus de la moitié des revenus de l'année, affiche une bonne dynamique. Hors contrats Covid, il accélère au cours des derniers mois et est en croissance organique de 3,3% à la fin du 1er trimestre et de 6,4% sur le seul mois de mars.

Le revenu du 1er trimestre 2023 constitue la seconde meilleure performance du Groupe et démontre la résilience du modèle d'Ipsos dans la durée. La croissance organique du 1er trimestre 2023 est en hausse de 9% par rapport au 1er trimestre 2021 et de 25% par rapport au 1er trimestre 2019.

Perspectives

Dans un contexte soumis aux aléas des incertitudes mondiales et au-delà des effets de comparaison défavorables avec le 1er trimestre 2022, Ipsos reste confiant dans sa capacité à réaliser, cette année, une croissance organique de l'ordre de 5% et une marge opérationnelle de l'ordre de 13%.

Après une période d'attentisme, aux Etats-Unis notamment, et la fin de la politique zéro-Covid en Chine, le carnet de commandes à fin mars, hors contrats Covid, est en accélération au cours du 1er trimestre et en croissance organique de 3,3%. Il représente 53% du budget pour 2023, soit un niveau comparable à la moyenne des dernières années.

"Nous poursuivons le déploiement de notre plan stratégique 'The Heart of Science and Data'. Nous avons identifié des cibles intéressantes d'acquisition, dans les secteurs des affaires publiques de la santé et de la technologie, notamment aux Etats-Unis. Un état d'avancement de notre plan sera présenté lors du la journée investisseurs du 14 juin prochain", précise le management d'Ipsos.