Ipsos : bon signe ?

(Boursier.com) — Ipsos monte de 0,1% à 46,20 euros, alors que le groupe a annoncé la nomination de Dan Lévy en tant que Directeur Financier du Groupe, à compter du 10 juin 2022.

Après une formation d'économiste et de statisticien, Dan Lévy a passé la première partie de sa carrière de 2001 à 2010 au Ministère des Finances, à la Direction du Trésor puis à la Direction du Budget, dans des fonctions économiques, financières et de contrôle des dépenses. En 2010, il a rejoint Société Générale où il a occupé différentes fonctions jusqu'à aujourd'hui.

Dan Lévy rapportera à Ben Page, Directeur Général d'Ipsos, et remplacera dans ses fonctions de Directeur Financier, Laurence Stoclet, Directeur général délégué du groupe et jusque-là responsable de la Finance et des Fonctions Support chez Ipsos.

Le mandat de Directeur général délégué de Laurence Stoclet et sa participation au Comité Exécutif du Groupe prendront fin le 30 septembre 2022, date à laquelle ses autres fonctions exécutives auront été transférées. Laurence Stoclet continuera par la suite d'être conseiller de Ben Page en relation avec certaines participations minoritaires, non consolidées dans les comptes du Groupe ou ayant des partenaires minoritaires auprès desquels elle continuera de représenter le Groupe.

"Ces changements à la tête d'Ipsos permettent d'améliorer la séparation des pouvoirs entre le conseil d'administration et la direction du groupe" souligne Portzamparc qui vise un cours de 54,50 euros avec un avis à l'achat sur le dossier.