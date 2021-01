Ipsos annonce l'acquisition de Fistnet d.o.o

(Boursier.com) — Ipsos annonce l'acquisition de Fistnet d.o.o, la société croate qui a conçu la plateforme de mesure d'audience numérique "Dotmetrics".

Cette acquisition scelle une collaboration de longue date et fructueuse entre Ipsos et Fistnet dans la région d'Adria, où Dotmetrics a connu un grand succès dans la mesure et le reporting d'audiences numériques. Avec de nouvelles améliorations, la plateforme a été déployée par Ipsos pour la solution Iris, devenant en 2021 la source officielle de mesure d'audience en ligne adoptée par UKOM.

"Fondée en 2012, Fistnet comprend des experts en mesure d'audience Big Data et des ingénieurs logiciels. Avec la plate-forme Dotmetrics, la société a été à la pointe de la mesure d'audience numérique... Confronté à un éventail de forces rendant l'identification des appareils de plus en plus complexe, Fistnet a su garder une longueur d'avance dans un environnement en constante évolution" commente le groupe.

Fistnet a également développé un puissant moteur de reporting et un tableau de bord. Directement connecté à plusieurs sources de données, il permet aux clients une analyse rapide et flexible des données.

Didier Truchot, PDG et Président d'Ipsos, a déclaré : "Chez Ipsos, nous sommes fiers de travailler avec le vivier de technologues d'ingénieurs logiciels et d'experts en modélisation centrés sur site de Fistnet. Ensemble, nous accélérerons le développement de nos solutions avancées de mesure Web et mobile".