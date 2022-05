Ipsos : Amiral Gestion propose la nomination d'un administrateur indépendant au conseil d'administration

(Boursier.com) — Amiral Gestion, actionnaire depuis 2017 de la société Ipsos, a participé avec quatre autres sociétés de gestion au dépôt d'une résolution visant la nomination d'un nouvel administrateur indépendant, M. Hubert Mathet, lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra le 17 mai 2022.

Amiral Gestion salue l'amélioration des performances économiques et extra-financières de la société ces dernières années et soutient la stratégie déployée par le management et les équipes d'Ipsos sous l'impulsion du conseil d'administration. La démarche d'Amiral Gestion s'inscrit dans une volonté de renforcer la gouvernance de la société, et sera favorable à toutes les parties prenantes du groupe dans une perspective d'alignement d'intérêts.

Amiral Gestion tient à rappeler que :

-Tous les actionnaires, y compris les petits minoritaires, ont le droit de déposer et soumettre au vote des actionnaires une résolution lors de l'Assemblée Générale d'une société, ce n'est pas une prérogative exclusive du conseil d'administration. C'est d'ailleurs une pratique saine et vertueuse et un droit fondamental des actionnaires.

-Dans le cas présent, la nomination de Hubert Mathet permettrait de renforcer l'indépendance du conseil d'administration avec un membre ne cumulant aucun autre mandat dans d'autres sociétés, lui permettant de consacrer le temps nécessaire à sa mission. Elle permettrait également de renforcer l'expertise du conseil d'administration grâce aux connaissances d'Hubert Mathet en matière financière et de gouvernance, comme il a pu le démontrer lors de missions auprès d'organismes de la place.